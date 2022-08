ABANO - La comunità di Giarre è stata colpita da un grave lutto. Ieri, a soli 54 anni, è venuto a mancare Michele Varroto. A stroncarlo, un male incurabile dal rapidissimo decorso. La famiglia Varroto è molto nota ad Abano e specialmente nella frazione. Michele era un apprezzato tecnico di laboratorio dell'azienda Siram Veolia; i fratelli Enrico e Mauro sono entrambi imprenditori conosciuti: il primo è uno dei titolari della ditta specializzata in riscaldamento e condizionamento Tecno Service di via Primo Maggio, il secondo dell'impresa di impiantistica elettrica Lavezzo-Varotto Sas di via Roveri. «Se n'è andato in poco più di un mese racconta con voce rotta dalla commozione Enrico Varroto -. Quando si sono manifestati i primi sintomi, non c'era più nulla da fare. Tutta la nostra famiglia lo ha accudito in casa. Ogni giorno speravano almeno in un timido miglioramento, ma purtroppo non è accaduto.

Michele era una persona molto colta. Di formazione era un chimico. Quando, nei primi giorni, era stato ricoverato allo Iov le sue domande, molto approfondite e puntuali, avevano stupito gli stessi medici». La sua grande passione era seguire la carriera calcistica del figlio Filippo, giocatore nelle file dell'Abano e ora al Monselice. Aveva anche ricoperto incarichi nella Us Giarre. «Poco tempo fa gli avevo proposto una mansione dirigenziale ricorda Gabriele Levorin, attuale presidente della polisportiva Virtus Abano, sodalizio che riunisce le ex società Pio X, Due Monti e Us Giarre -. Lui mi aveva detto che prima di darmi una risposta attendeva i risultati dei primi esami cui si era sottoposto. Purtroppo l'esito è stato infausto. Per tutti coloro che lo conoscevano è una notizia tristissima. Michele era una persona che si impegnava molto per la sua comunità, anche nelle attività parrocchiali». Un altro hobby che praticava con costanza era la pesca, spesso in compagnia di amici. «Sono sgomento, ancora non riesco a crederci è stata la reazione di Maurizio Tentori, ex consigliere comunale aponense -. Michele era una persona aperta, sensibile e socievole con tutti, anche se all'apparenza di carattere molto riservato». Oltre ai fratelli e al figlio, Michele Varroto lascia la moglie Sonia e la mamma Vittoria. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Giarre. Chi lo desidera può inviare un contributo all'Istituto Oncologico Veneto.