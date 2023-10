MIRANO - Furti a Mirano, iniziano i primi casi dopo la stagione estiva. Con l'accorciarsi delle giornate tornano puntuali le scorribande di ladri che colpiscono principalmente le frazioni. È quanto accaduto domenica sera nella zona di via Luneo, già nota alle forze dell'ordine per i tanti episodi segnalati da cittadini e da associazioni di quartiere. Complici il buio della campagna e le facili vie di fuga, queste aree subiscono la pressione di furti e danneggiamenti, sia nelle abitazioni che nelle aziende. «E' un copione che si ripete ogni anno con l'accorciarsi delle giornate - attacca Massimo Zaratin residente proprio a Luneo e fondatore del gruppo Facebook Area Nord Mirano - lo viviamo ogni anno. Questi delinquenti, complici alcune vie poco illuminate, attendono la sera, conosciamo anche gli orari ormai, agiscono, infatti, all'ora di cena, massimo fino alle undici e trenta o alla mezzanotte. Non importa se i proprietari siano in casa o meno. Loro il colpo lo provano».

L'AZIONE

E così è stato anche nella serata di domenica quando due famiglie hanno ricevuto la visita dei ladri. «Una famiglia stava cenando e ha sentito un grande botto provenire da una finestra sul retro della casa. Un colpo che li ha spaventati e si sono precipitati a vedere cosa stesse succedendo. Capendo che si trattava dei ladri hanno iniziato a gridare e li hanno messi in fuga. Dei malviventi chiaramente nessuna traccia, si sono dati alla fuga nei campi». Copione identico ma con meno fortuna per una famiglia vicina che al momento dell'effrazione non si trovava in casa. «Loro hanno subito maggiori danni, dalle testimonianze dei vicini, pare che gli abbiano svaligiato la casa» continua Massimo. Entrambe le famiglie hanno chiamato i carabinieri che si sono subito recati in via Luneo.

«Questi malviventi sfruttano la campagna buia che gli consente una via di fuga eccellente. Scelgono una zona e se la passano tutta da un lato, per poi ritornare magari la sera successiva e farsi l'altro lato. Il vero problema è sempre lo stesso: trovarseli di fronte, dentro casa. E allora cosa fare? Già da molto tempo il passaparola tra i residenti si è rivelato utile il più delle volte, ma fondamentale rimane avvisare tempestivamente le Forze dell'Ordine e vigilare costantemente la campagna e le zone buie - conclude Zaratin - un consiglio: fate attenzione ai cani, se abbaiano più del solito è un segnale d'allarme. Certo vivere in questa situazione di continua tensione non è il massimo».