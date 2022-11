Il ministro della Giustizia Nordio: «Venezia la sede più disagiata. Organici? Ipotesi reclutamento regionale dei magistrati»

VENEZIA - «Ce la metteremo tutta per venire incontro a Venezia e per risolvere i problemi delle sede giudiziaria più singolare e sofferente d’Italia». Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha scelto come prima visita italiana proprio il palazzo di giustizia lagunare, ricevuto dal presidente del Tribunale, Salvatore Laganà, dal procuratore generale Federico Prato, dal presidente Domenico Taglialatela della Corte d’appello e dalla presidente dell’Ordine degli avvocati, Federica Santinon che hanno rappresentato i gravi problemi degli uffici giudiziari di tutta la regione.

Reclutamento regionale dei magistrati

Nordio ha annunciato che il ministero è già al lavoro per trovare soluzioni al problema della carenza di magistrati e personale di cancelleria. Sarà valutata anche la possibilità di utilizzare la Legge speciale per Venezia per trovare meccanismi specifici di intervento.

«Per la criticità legata ai trasferimenti dei magistrati e del personale in altre regioni, l'idea di un reclutamento a livello regionale potrebbe essere proficua per farli rimanere in sede. Vi sono difficoltà di carattere normativo e costituzionale che cercheremo di affrontare». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso dell'incontro pubblico con gli uffici giudiziari veneziani. Nordio ha aggiunto che «la possibilità di applicare la Legge speciale per Venezia, è un problema che non era mai venuto in mente, nemmeno a me, per un reclutamento più sollecito, e ci penseremo».

Venezia, sede più disagiata

«La mia visita non è soltanto un tributo emotivo a un luogo dove ho esordito, ma è il riconoscimento che la sede di Venezia è la più sofferente e disagiata dell'intero Paese, ha tratti così specifici che erano ampiamente noti». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso della sua visita al Tribunale di Venezia.

«Forse - ha proseguito - sono il primo ministro che provenga dalla magistratura con l'esercizio della Procura, per di più in questa città. Ci sono i problemi di giustizia penale e quelli di Venezia, da quelli più banali come il trasporto dei fascicoli per via acquea, che ha sorpreso la mia amica Marta Cartabia, rimasta allucinata perché non aveva la più pallida idea di come funzionasse. Io idea ce l'ho - ha concluso - non è pallida ma è consolidata».