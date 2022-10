Il ministro Carlo Nordio nomina il suo staff: ​Alberto Rizzo, presidente del tribunale di Vicenza, è capo di gabinetto

VICENZA/TREVISO - Si va delineando lo staff di Carlo Nordio al ministero della Giustizia con le prime nomine. Il ruolo cruciale di capo di gabinetto va al presidente del tribunale di Vicenza Alberto Rizzo, 63 anni. Sotto la sua gestione il tribunale vicentino non solo ha affrontato importanti processi, come quello sul crac della ex Banca popolare di Vicenza, ma è stato anche protagonista di una sorta di «rivoluzione telematica», introducendo anni prima della pandemia la possibilità di udienze a distanza per le separazioni. Sua vice sarà un'altra magistrata, Giusi Bartolozzi, parlamentare sino alla scorsa legislatura: eletta alla Camera nel 2018 con Forza Italia è poi passata nel 2021 al gruppo misto. Prima di approdare in Parlamento è stata giudice a Gela e a Palermo e consigliere alla Corte d'appello di Roma.