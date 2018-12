L'ultima foto di Michelino: lo storico negozio chiude i battenti dopo 72 anni

di Fabrizio Cibin

SAN DONA' - «Per fare una bella foto ci vuole sensibilità, occhio, ma anche qualcosa dentro al cuore. Per questo il ruolo del fotografo non scomparirà mai». E' un messaggio che consegna alle nuove generazioni, a suo figlio Matteo per primo (che ha comunque raccolto l'eredità professionale, anche se seguendo una strada leggermente diversa), Michele Michelino. E lo fa nell'ultimo giorno di quella attività aperta dal papà Guerrino ben 72 anni fa. Ufficialmente dal 31 dicembre cesserà di esistere Foto Michelino: aperta dove ora c'è la libreria Manzoni (il papà inizialmente si occupava di prodotti elettrici, passando successivamente alle foto), per poi spostarsi dove si trova ora, a fianco del Duomo.