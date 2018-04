In moto nel torrente, tragico "ponte" in Austria: idraulico lascia 4 figli

di Filippo De Gaspari

SALZANO - In moto contro il guardrail, poi il volo nel torrente. Doveva essere un ponte delall’insegna delle sue grandi passioni, lae la, invece si è trasformato in tragedia il sabato pomeriggio sulle strade austriache di, 48 anni, idraulico diL’uomo lascia la compagna e quattro figli, di cui uno piccolo. La notizia dell’ennesima tragedia della strada è arrivata solo ieri, dopo circa 36 ore in cui non si avevano più notizie di lui. Il dramma si è consumato tra le bellezze dellaaustriaca: l’uomo stava disegnando curve sulla meravigliosa, la strada federale B99 che porta verso il Land di. Era diretto in, in, dove la sera avrebbe incontrato alcuni amici per trascorrere insieme il fine settimana. Il suo viaggio è invece tragicamente finito all’andata nel letto del torrente