MARGHERA - Spacciavano metanfetamina a elevatissimo principio attivo alle prostitute di via Fratelli Bandiera a Marghera: in manette il protettore e la sua compagna. I due nel corso delle ultime settimane apparivano completamente "fuori controllo" tra frasi sconnesse e movimenti scoordinati a ogni ora del giorno (e della notte). Per questo motivo gli operatori del Servizio Sicurezza Urbana della Polizia locale di Venezia hanno deciso di stringere in questi mesi le maglie dei controlli sulle prostitute che stazionano in via Fratelli Bandiera a Marghera: le indagini hanno portato all'arresto del loro protettore, di nazionalità bulgara, e della sua compagna, oltre che di dosi di metanfetamina dal grado di purezza definito "estremo", vicino al 75%.



