VICENZA - La Polizia di Vicenza ha arrestato due uomini, un senegalese di 45 anni e un nigeriano 32enne, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di quattro rapine avvenute nel centro della città tra inizio marzo ed inizio aprile. Il più giovane, in due distinte occasioni, armato di un coltello con una lama lunga più di 40 centimetri, avrebbe minacciato due cittadini intenti a prelevare denaro contante presso uno sportello bancario e con l'aiuto del complice, si è fatto fatto consegnare rispettivamente 500 e 600 euro: in entrambi gli episodi, al termine di una colluttazione con le vittime, i due malviventi sono riusciti a dileguarsi senza lasciare traccia. Nei giorni successivi hanno messo a segno altre due rapine, di cui una ai danni di una donna. Tutti e quattro gli episodi, anche attraverso le immagini della videosorveglianza, sono stati ricostruiti dagli investigatori della Questura che ieri li hanno rintracciati in un immobile abbandonato della città e dopo l'arresto li hanno trasferiti nella casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.