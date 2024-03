Thiene. Strattona un'anziana e le spruzza spray urticante sul volto per rapinarla: arrestato

THIENE (VICENZA) - Spruzza spray urticante contro un'anziana per rapinarla. Un 29enne residente a Thiene è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata.

Era il 4 febbraio quando verso mezzogiorno è arrivata la chiamata al 112. Una signora stava rientrando a casa dopo aver fatto spese: nell'area verde tra via Colleoni e via Vittorio Veneto, a Thiene, l'ha fermata un giovane. Il ragazzo l'ha strattonata per un braccio e dopo averla fatta cadere a terra, le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. Così si è impossessato del portafoglio, che custodiva poche monete, ed è scappato. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e hanno mostrato un frame alla donna che ha riconosciuto il suo aggressore.

Durante la perquisizione a casa del 29enne, sono stati trovati gli abiti indossati durante la rapina. Il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari.