VICENZA - Tentano di rapinare un automobilista padovano di 48 anni, arrestati. Tre uomini di origine straniera nella notte tra il 10 e l'11 aprile hanno fermato un uomo in Campo Marzio a Vicenza. Lo hanno immobilizzato e i poliziotti sono arrivati proprio nel momento in cui stavano rovistando nelle sue tasche.

Alla vista degli agenti i tre sono scappati a tutta velocità, pure il 48enne è fuggito. Ma altre pattuglie, tra polizia e carabinieri, hanno fermato tutti e 4. I tre indagati avevano due grossi bastoni in ferro (lunghi 45 e 96 centimetri) e la vittima ha sporto denuncia, riferendo di essersi fermato per un bisogno fisiologico e di essere stato accerchiato: i tre, ha raccontato, prima gli hanno chiesto una sigaretta, poi con insistenza del denaro. Lo hanno aggredito per impossessarsi dei 20 euro che aveva in tasca.

I tre arrestati sono in carcere a Vicenza. La polizia sospetta, stando a quanto riportano le agenzie, che la vittima si fosse fermata per comprare droga.