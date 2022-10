MESTRE - Stroncato da infarto nella stanza d'albergo. Ha accusato dei dolori al petto dopo essere rientrato in albergo al termine della cena. Si è coricato a letto pensando si trattasse di un malessere passeggero ma purtroppo non è stato così. Nonostante la richiesta di soccorso della moglie e l'immediata assistenza del 118, per il 70enne non c'è stato nulla da fare anche a seguito dei ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico.

Turista messicano stroncato da infarto

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vacanza a Venezia di una coppia di turisti di origini messicane.

Le cause della morte improvvisa del pensionato, come riportato nel certificato redatto degli operatori del Suem, sono state ricondotte a un probabile arresto cardiocircolatorio.

La tragedia si è consumata l'altro ieri attorno alla mezzanotte all'interno del Campanile Venice-Mestre di via Ca' Marcello, uno degli hotel che fanno parte delle grandi strutture ricettive sorte nella zona rigenerata accanto alla stazione dei treni.

La compagna dell'uomo avrebbe dichiarato che il marito non soffriva di patologie cardiache e che prima di quella sera non aveva mai avuto problemi di salute, tanto meno che coinvolgessero in qualche modo il cuore.

Come da prassi dell'accaduto sono state informate anche le forze dell'ordine che a loro volta hanno segnalato il fatto al magistrato di turno. Da quanto appurato la Procura lagunare avrebbe già messo la salma a disposizione dei familiari che ora dovranno organizzare il rientro in patria.

Operazioni per le quali di certo verrà contatto il consolato del Messico per avere un supporto dal punto di vista burocratico.