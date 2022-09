Infarto mentre fa jogging, tecnico Enel di 53 anni muore dopo tre giorni di agonia

MUSILE - Un infarto sabato scorso - 17 settembre - mentre faceva jogging, lunghi minuti di rianimazione, il ricovero all’ospedale di San Donà in difficili condizioni. Non ce l’ha fatta a riprendersi Alessandro Carpenedo, deceduto questa notte a 53 anni in seguito a quel tragico momento in cui il suo cuore si è fermato.

Perito elettronico, esperto di informatica, lavorava come tecnico specializzato all’Enel ed e ra anche un appassionato della montagna, delle camminate in alta quota e , soprattutto , nel tempo libero amava correre ed allenarsi a Musile, in vista della partecipazione alla VeniceM arat hon . Era quindi uno sportivo, che si teneva in forma. Anche per questo la sua scomparsa ha suscitato incredulità nei tanti che lo conoscevano come una persona atletica e in salute.

Sabato mattina l’ambulanza l’aveva portato all’ospedale di San Donà privo di conoscenza. « L’hanno rianimato, ma il tempo è stato piuttosto lungo, quasi mezz’ora - riferisce l’assessore Luciano Carpenedo, cugino di Alessandro - . La prima T ac aveva lasciato qualche speranza, ma all’esame successivo purtroppo è risultato privo di attività cerebrale ed era già in coma » .

Il suo decesso, così rapido ed improvviso, ha sconvolto la comunità di Musile e lasciato nel dolore la moglie Donatella Salviato, insegnante, ed i due figli Camilla, laureata e che in questi giorni era a Madrid per uno stage, e Filippo, studente universitario di Lettere a Udine. Il sindaco Silvia Susanna ha voluto la vicinanza nel dolore alla famiglia Carpenedo a nome della città di Musile. « Penso soprattutto alla moglie e ai figli e mi stringo a loro in questo momento di grande dolore » .