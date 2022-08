Vigonovo, va nel bagno del ristorante per lavarsi le mani: poi l'infarto improvviso. Carlo muore a 42 anni. «Era in sedia a rotelle per un incidente»

VIGONOVO - Un imprenditore del comparto calzaturiero di Vigonovo è stato trovato esanime nell'antibagno di un ristorante di Jesolo.

Il dramma

Dopo avere terminato di consumare il pranzo nel locale, del quale era un cliente abituale, era entrato nei servizi per lavarsi le mani. Dopo un po' di tempo non vedendolo più uscire, i titolari del ristorante sono andati a verificare. L'uomo, costretto su una sedia a rotelle dall'età di 16 anni a causa di un incidente stradale, era nella stanza antibagno, riverso e immobile sulla sua carrozzina. In attesa dei soccorsi, i gestori hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, senza però ottenere alcun risultato.

I soccorsi

Quando sul posto è giunta una autoambulanza della guardia medica dell'ospedale di Jesolo, i sanitari hanno messo in atto ogni possibile manovra per rianimarlo. Tutto inutile. Carlo Peron, 42enne di Vigonovo, è praticamente deceduto sul colpo a causa di un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo. E' successo nel primissimo pomeriggio di sabato. Qualche tempo fa l'imprenditore fa aveva subito una operazione chirurgica per il cambio di una valvola cardiaca.

Tutto era filato liscio e i successivi esami clinici non avevano individuato alcuna anomalia. La sorte è stata molto crudele con Carlo Peron.

L'incidente

All'età di 16 anni, mentre si trovava in auto con altri amici, fu vittima di un grave incidente stradale. Nonostante fosse seduto sui sedili posteriori del mezzo, dopo l'uscita di strada dell'auto, guidata da un amico, fu sbalzato fuori dall'abitacolo. Mentre i suoi compagni riportarono ferite non gravi, lui perse l'uso degli arti inferiori. Da allora si è sempre mosso su una sedia a rotelle, ma in completa autonomia.

Usava normalmente un'auto appositamente allestita per le sue esigenze e lavorava nell'importante azienda di famiglia che produce accessori e componenti per le calzature nella zona industriale di Galta di Vigonovo. Come era solito fare durante l'estate, andava spesso a Jesolo. Era diventato molto amico dei gestori di un ristorante, che lo trattavano come uno di famiglia. Sabato mattina era partito da casa, da solo, alla guida della sua auto per il solito giro.

Avrebbe dovuto fare ritorno nella sua abitazione di via Dante a Vigonovo nel pomeriggio. Per essere ancora più autonomo e per non pesare sempre sul sostegno dei genitori, con i quali ha sempre vissuto, si era appena ristrutturato un appartamento attiguo all'abitazione. Per traslocare aspettava solo l'arrivo del mobilio che doveva giungere a giorni. Carlo lascia il papà Sandro-Redi, la mamma Antonella e la sorella Valentina. I funerali avranno luogo mercoledì alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigonovo. Il rosario sarà recitato martedì alle 19.30.