Colpito da infarto all'arrivo in malga: 65enne salvato col defibrillatore

RESIA - Lo salvano la prontezza dell'amico che era andato a trovare, i presenti e - soprattutto - il defibrillatore. Oggi, 10 agosto alle 15.20, un 65enne friulano è stato colpito da arresto cardiaco improvviso mentre si trovava nei pressi di malga Coot: determinante per la sopravvivenza evitare danni neurologici devastanti. In questo caso, invece, i presenti (formati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare inquanto volontari del Cnsas) hanno prontamente attivato telefonicamente il 112 ricevendo le istruzioni pre arrivo da parte dell’Infermiere in turno, con indicazioni a recuperare il defibrillatore più vicino (che era collocato a soli 20 metri di distanza e ad iniziare le compressioni toraciche esterne, guidate e assistite appunto dall’infermiere esperto via telefono. Dopo meno di un minuto il defibrillatore era già stato connesso alla vittima, indicando la necessità di erogare una scarica elettrica per interrompere la fibrillazione ventricolare che aveva provocato l’arresto cardiaco improvviso.

L'intervento si è svolto tra le 15.30 e le.16.30 e l'uomo è stato portato in ospedale a Udine.