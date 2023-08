PADOVA - Il racconto di vita di Matteo Marini, ingegnere di Carmignano di Brenta che rinuncia al lavoro in ufficio per salvare la malga di famiglia sull'Altopiano di Asiago, si intreccia con i ricordi dell'infanzia trascorsa sui pascoli gli stessi scelti da Ermanno Olmi per l'ultimo film della sua carriera "Torneranno i prati".



I versi in dialetto scritti da Andrea Zanzotto appositamente per Federico Fellini per la realizzazione dell'opera "Casanova" danno il nome alla Tenuta Venissa e identificano i vini della collezione della cantina di Matteo Bisol ristoratore della Laguna Nord. Storie di successo di giovani agricoltori che saranno protagoniste domani, venerdì, alle 20, all'Excelsior, nello spazio della Regione del Veneto con Veneto Film Commission, in occasione dell'80^ edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica che si è aperta ieri fino al 9 settembre.

Contadini, poeti e registi al Lido di Venezia per l'iniziativa di Coldiretti Veneto che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, presenta l'evento "Cibo da Festival" che si terrà dal 7 al 9 settembre in Riva Corinto grazie alla presenza di Isola Edipo, luogo di scambio culturale per autori, attori, cantanti ed artisti.

Domani, a suggellare lo spessore del dibattito, gli interventi della figlia del regista, la produttrice Elisabetta Olmi e la testimonianza di Fabio Zanzotto per la Fondazione intitolata al padre Andrea.



Ha 29 anni, è un ingegnere meccanico dipendente della Ecoprogetti, che il fine settimana sale sull'Altopiano a gestire la Malga Dosso di Sotto dando continuità all'opera di nonno Tarquinio, amico di Ermanno Olmi e dello scrittore Mario Rigoni Stern. La famiglia dell'ingegnere è titolare della Società agricola Marini di Ugo e Raffaele, ha in gestione da quasi 50 anni la malga, ma rischiava di perderla per il cambio delle condizioni del bando per la selezione della gestione. Più punti ai giovani. Così Matteo è diventato il rappresentante legale dell'azienda. Dai progetti al computer ed ai calcoli, ai prati dove ha giocato da piccino, all'aria aperta, alla vita in simbiosi con la natura. Per l'ingegnere e malgaro conta più di tutto mantenere la memoria di famiglia e di un luogo frequentato anche da grandi figure del 900 e che nel 2014 fu set naturale di varie scene del film di Olmi. Domani la storia di Matteo arriverà al mare, al Lido, un viaggio geografico, ma anche ideale e chissà non possa diventare anche un film.