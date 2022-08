Malore improvviso, muore a 44 anni Valter, il titolare della Moretto Pneumatici di Montebelluna

CORNUDA - Tragico malore per il titolare della Moretto Pneumatici: Valter Moretto non c'è più. E' morto ieri, 2 agosto, nella sua casa di Cornuda dove si è sentito male e si è accasciato a terra. Un malore che gli è stato fatale. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare, Moretto ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza, prima di raggiungere l'ospedale San Valentino di Montebelluna. Per comprendere le cause del decesso, sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia. Tra le ipotesi: un aneurisma o un infarto.

Il ricordo

Moretto era molto conosciuto nel trevigiano. Titolare della Moretto Pneumatici sita in via Feltrina sud a Montebelluna, era stato anche il vicepresidente del Moto Club Gaerne. E' proprio la Moretto Pneumatici a darne notizia attraverso un post di cordoglio sulla pagina Facebook ufficiale. «In questo momento la commozione è grande. Non ci sono le parole adatte per dirlo - si legge - Una terribile tragedia ha colpito la grande famiglia Moretto. Ieri, purtroppo, Valter ci ha improvvisamente lasciati che non abbiamo neppure avuto il tempo di salutarlo. Un dolore immenso. Riposa in pace. Ciao Valter». Messaggio anche dal Motoc Club Gaerne: «Addolorati per l'improvvisa perdita del nostro caro amico ed ex vicepresidente, Valter Moretto. Ciao amico non ti dimenticheremo mai». Moretto lascia la compagna e un figlio di 4 anni. Nonchè i fratelli Ivan e Paolo con i quali aveva aperto il punto vendita di Cornuda.