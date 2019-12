Ciclista 15enne apripista nelle cause civili contro il tram: Comune alle corde

di Gianluca Amadori - Elisio Trevisan

Oggi ha 25 anni e da Comune e Avm aspetta 100mila euro per i danni subiti in seguito a una caduta in bici sulle rotaie del tram avvenuta nel 2009 quando aveva quindici anni e quando il servizio di trasporto non era ancora stato inaugurato ma le rotaie c’erano eccome.È la prima sentenza di questo genere che dà ragione al cittadino e torto all’Amministrazione e potrebbe essere un precedente micidiale come afferma l’assessore alla Mobilità Renato Boraso: pronunciata dal Tribunale civile di Venezia, è una novità perché fino a ieri tutti i ricorsi venivano respinti (ne riferiamo a pagina 11 del fascicolo nazionale).