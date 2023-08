Mestre, incidente sul Terraglio: bus Actv si scontra con un furgone e finisce nel fosso: ferito l'autista del mezzo pubblico

MESTRE - Un bus del trasporto urbano Actv e un furgone edile si sono scontrati oggi, sabato 12 agosto, intorno alle 10.30. Il conducente del mezzo pubblico è rimasto ferito, illeso l’altro autista. L'incidente è avvenuto precisamente sul Terraglio a Mestre all’altezza di villa Salus.

I vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in sicurezza i mezzi e assistendo, con il personale del Suem, le persone a bordo del mezzo pubblico finito fuori strada: tanta paura ma per fortuna nessuno dei passeggeri avrebbe riportato ferite.

L’autista del mezzo del bus rimasto ferito, dopo le prime cure del Suem, è stato trasferito in ospedale. La polizia locale e polizia di stato hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro.

Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.