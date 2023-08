Incidente a Spercenigo, autobus Atvo accosta, il terreno cede e finisce nel fosso: paura tra i sette passeggeri a bordo

SPERCENIGO (TREVISO) - Incidente a Spercenigo, frazione di San Biagio di Callalta. Nel tardo pomeriggio di oggi, 9 agosto intorno alle 17, un autobus Atvo della linea Pordenone - San Donà di Piave è caduto dentro al fossato adiacente a via Silvio Pellico, lungo la Provinciale 60, all'altezza della trattoria Da Procida.

A bordo del mezzo, sette passeggeri. Uno rimasto ferito in maniera lieve, gli altri comunque trasportati in ospedale per degli accertamenti.

La fermata per "una precedenza" ma il terreno ha ceduto e l'autobus è caduto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bus ha incrociato un camion. In quel punto, la strada è particolarmente stretta e quindi il mezzo Atvo si è fermato per permettere il passaggio dell'altro. A quel punto, probabilmente per le piogge abbondanti di questi giorni, il ciglio della strada ha ceduto e il bus di Atvo è scivolato lentamente, adagiandosi su un lato. Non c'è stato pertanto nessun impatto con altri veicoli, nè con il camion. I passeggeri sono riusciti a scendere autonomamente dal mezzo. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del Suem oltre alle ambulanze, ai carabinieri e alla polizia locale di San Biagio per i rilievi del caso. Al momento non si conoscono i motivi dell'incidente. Tanta la paura per i passeggeri presenti all'interno dell'autobus di linea.