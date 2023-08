Carambola sulla Noalese: Suv taglia la strada ad un bus della Mom, mezzi fuori strada, almeno 4 feriti - Foto e Video

QUINTO DI TREVISO - Carambola sulla Noalese: un Suv taglia la strada a una corriera ed entrambi finiscono fuori strada. Almeno 4 i feriti, fortunatamente non gravi. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, 7 agosto, poco dopo le 20. La corriera della Mom stava percorrendo la Noalese verso Trebaseleghe quando all'improvviso una Toyota Rav 4 ha invaso la corsia. Probabilmente l'anziano che era alla guida - un 82enne - è stato colto da malore. L'autista a quel punto, per evitare il frontale ha sterzato ed è uscito di strada, finendo nel giardino di un'abitazione.

Anche il Suv è andato a sbattere contro un muretto e una siepe.

L'anziano è rimasto imprigionato tra le lamiere, ferito. Sono stati i vigili del fuoco a estrarlo dall'abitacolo per consegnarlo alle cure dei sanitari. Ferite, in modo lieve, anche alcune ragazze che erano a bordo del bus. Ingente il dispiegamento dei soccorsi: in pochi minuti sulla Noalese sono arrivate diverse ambulanze e squadre dei vigili del fuoco, munite anche di autogru, insieme alle pattuglie dei carabinieri. La statale è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.