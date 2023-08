Frontale autobus-auto sulla Treviso Mare e tamponamento tra due furgoni: automobilista ferita. Code sotto il sole

MEOLO - Dalle 14.10, di sabato 12 agosto, i vigili del fuoco stanno operando lungo la strada Treviso mare a Meolo per un incidente frontale tra un bus del trasporto extraurbano e un'auto oltre il conseguente incidente di altri due furgoni: ferita l'automobilista e altri feriti lievi. I pompieri arrivati da Mestre e Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 accorsi con più ambulanze. L'automobilista è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in pronto soccorso. Sul posto la polizia di stato per i rilievi del sinistro al momento la strada è chiusa. Operazioni dei vigili del fuoco ancora in corso. Lunghe code sotto il sole.

Ultimo aggiornamento: 15:28

