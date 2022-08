Mestre, rissa furiosa in pieno centro fuori a una pizzeria. Raffica di pugni, passanti terrorizzati. Video

MESTRE - «Ieri sera, mercoledì 17 agosto, l'ennesima rissa in via Mestrina a Mestre fuori alla pizzeria il Pomodoro». Si tratta della denuncia di un lettore inviata al Gazzettino. Il residente, che vuole mantenere l'anonimato, ha inviato un video di ciò che sarebbe accaduto intorno alle 20.30 sotto la finestra della sua casa in via Mestrina, a poca distanza dalla centrale Piazza Ferretto.

Nel filmato, girato da un balcone, due ragazzi sdraiati in terra si azzuffano furiosamente. Uno dei due tiene bloccato l'altro e lo riempie di pugni. I passanti assitono esterrefatti. Poi l'intervento di una mamma con il passeggino che grida ai giovani presenti di separarli subito. E c'è chi urla di chiamare la polizia.

Conclude il residente: «Non è più possibile essere neanche di passaggio in quella via, mai visto un controllo».

(di Emiliana Costa)