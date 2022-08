Rissa tra spacciatori in via Piave, spuntano i coltelli: in due finiscono all'ospedale

MESTRE - Rissa con coltelli nell'ambito dello spaccio in zona stazione a Mestre. Il bilancio è di due feriti, con lesioni da armi da taglio, finiti in ospedale a Mestre. I due feriti sono entrambi nigeriani di 38 e 25 anni: uno ha lesioni al collo e alla guancia, mentre l'altro ad una mano. Il parapiglia è successo la notte tra mercoledì e giovedì, 11 agosto, all'angolo tra via Podgora e via Piave, luogo conosciuto per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti. Alcuni passanti, visto il sangue e le armi usate, hanno chiamato l'ambulanza che ha portato i feriti all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

