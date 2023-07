MESTRE - Il velo sull'incubo l'ha sollevato la denuncia di maggio. Dopo essere stata picchiata da quell'uomo che da anni conviveva con sua mamma, lei, 17 anni, aveva raccontato tutto: dalle percosse di qualche ora prima, era andata a ritroso fino all'estate 2021, quando lei di anni ne aveva 15 e lui aveva iniziato a violentarla. Scoperto, lui se n'era andato per qualche settimana, per poi ricomparire ed essere fermato dalle forze dell'ordine.

DAVANTI AL GIUDICE

Ieri mattina l'uomo, un cinquantenne moldavo residente da anni nel Veneziano, era in tribunale per l'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto di mercoledì. Assistito dagli avvocati Giorgio e Luca Pietramala, ha spiegato di non essere fuggito in Moldavia, ma di essere andato a trovare il padre malato ma si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte alle accuse di violenza sessuale aggravata, prostituzione minorile e lesioni gravi. Ed è grazie alla scoperta delle lesioni gravi che si è potuto mettere fine ad una storia di buio e dolore.

CODICE ROSSO

Maggio 2023. Tra l'uomo e la figlia della sua compagna scoppia una lite, forse per via di un coetaneo che la diciassettenne aveva iniziato a frequentare. Il cinquantenne, dopo l'ennesimo battibecco, perde la testa e quando la minorenne lo colpisce con uno schiaffo, lui reagisce e si sfoga. La colpisce con un bastone, la prende a pugni in volto, le rompe il naso con una testata e le causa un trauma cervicale.

Lei, disperata, racconta tutto alla madre e alle forze dell'ordine. In procura aprono d'urgenza un fascicolo per codice rosso, in tutela delle donne vittime di violenze domestiche. Scatta un ordine di carcerazione che però non viene eseguito in quanto il cinquantenne, nel frattempo, è tornato in Moldavia. Ma da quel fascicolo nasce tutto il resto dell'indagine. Sentita in audizione protetta con il supporto di una psicologa, la diciassettenne apre i cassetti della memoria e mette sul tavolo l'intera storia.

I REGALI

Estate 2021. Lei ha 15 anni e la madre quando va a lavoro la lascia con il suo nuovo compagno: lui la fa ubriacare e poi ha un rapporto sessuale con lei. È l'inizio di una vicenda che si chiude solo nelle ultime settimane. Per convincerla a continuare la relazione - con rapporti ogni quindici giorni - lui le promette vestiti, alcol, sigarette e scarpe. Le cose - all'insaputa della mamma della ragazzina - vanno avanti. Lei compie 16 anni, l'accusa da violenza sessuale diventa di prostituzione minorile perché quei rapporti vengono comprati dai regali. Tutto nel silenzio fino a maggio, alla scoperta del fidanzato e alle percosse.