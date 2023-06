VENEZIA - È stato arrestato ieri con le accuse di violenza sessuale ai danni di una minorenne e prostituzione minorile in quanto avrebbe compensato la ragazzina con regali in cambio delle prestazioni sessuali. La delicata inchiesta riguarda un cinquantenne di nazionalità moldava al quale la procura di Venezia contesta di aver riservato attenzioni a sfondo sessuale alla figlia della sua compagna assieme alla quale conviveva. Il nominativo dell’indagato non viene indicato per evitare che possa essere identificata la giovane vittima della violenza sessuale.

GELOSIA

Gli episodi finiti sotto accusa risalgono ad un paio di anni fa e vengono collocati in parte nel periodo in cui la minorenne aveva ancora 15 anni, in parte nel periodo in cui aveva già compiuto 16 anni.

La vicenda è venuta alla luce casualmente, quando la ragazzina ha trovato un fidanzato, circostanza che ha scatenato la gelosia del cinquantenne, il quale ha iniziato a maltrattare e perfino a picchiare la sedicenne per convincerla a non frequentare più il coetaneo. La ragazzina ha sopportato per un po’, ma alla fine ha deciso di confidarsi con la madre. Vistosi scoperto, il compagno della donna si è dato alla fuga, probabilmente facendo rientro in Moldavia e, per un certo periodo nessuno ha più avuto alcuna notizia di lui.

Nel frattempo è stata presentata denuncia e le indagini coordinate dal sostituto procuratore Fabrizio Celenza si sono concluse con la richiesta di una misura cautelare in carcere, concessa dalla giudice per le indagini preliminari di Venezia, Maria Rosa Barbieri.

Il provvedimento è stato eseguito non appena l’uomo ha fatto rientro in Italia. L’interrogatorio di garanzia si svolgerà alla presenza del suo difensore, l’avvocato Giorgio Pietramala: sarà l’occasione in cui l’indagato potrà fornire la propria versione dei fatti.

ALCOOL E SESSO

Agli investigatori la minorenne ha raccontato che il compagno della madre la faceva bere alcolici, per poi avere con lei rapporti sessuali. Il tutto sarebbe proseguito per parecchio tempo senza che in famiglia nessuno se ne rendesse conto: gli atti sessuali hanno avuto luogo, infatti, nelle ore durante le quali la mamma della ragazzina non si trovava a casa in quanto era uscita per recarsi al lavoro.