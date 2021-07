Aggressione con un ferito e incidenti stradali nella notte di festeggiamenti post partita

VENEZIA - Un'aggressione con un ferito grave; uno scontro tra una moto e un'auto, fortunatamente senza conseguenze per le persone; mentre un'altra macchina è stata bloccata mentre zigzagava senza una ruota. La notte dei festeggiamenti post partita della nazionale di calcio ha fatto perdere la testa a più di qualcuno a Mestre. E il bilancio poteva essere ben più grave.

Il primo allarme è scattato attorno all'una e mezza. In piazza Ferretto a terra è rimasto un giovane kossovaro di 24 anni, con una ferita alla testa. Un passante ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati il Suem e i carabinieri. Il giovane, ricoverato all'Angelo, è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Dalle prime testimonianze raccolte dagli uomini dell'Arma, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di altri giovani. Da chiarire le ragioni della violenza, se in qualche modo collegata ad un diverbio legato alla partita. Al vaglio le immagini della videosorveglianza.

Circa alla stessa ora, alla rotonda tra Miranese e Circonvallazione, una moto ha centrato un'auto dove viaggiano tre giovani moldavi. Un probabile effetto dei caroselli impazziti. Nessuno si è fatto male, ma i due in sella alla moto sono scappati. Poco dopo il proprietario del mezzo - un trentenne tunisino - ne ha denunciato il furto. Ma il sospetto della Polizia locale, intervenuta sul posto, è che sul mezzo, al momento dello scontro, ci fosse lo stesso proprietario, scappato perché la moto non era in regola con l'assicurazione. Indagini sono in corso.

Sempre la Polizia locale, attorno alle due di notte, ha bloccato un altro festeggiante fuori controllo: zingzagava in via Martiri della Libertà alla guida di una Clio a cui erano rimaste solo tre ruote! Un agente che stava rientrando a casa lo ha notato e bloccato. Si tratta di un cinquantenne italiano, a cui era già stata ritirata la patente, risultato positivo all'alcotest.