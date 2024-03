MESTRE - Fermo in A4 in una piazzola di sosta, viene notato dalla polizia: nascondeva in auto 18 chili di droga tra eroina e cocaina. Fermo in una piazzola di sosta lungo l'A4 nascondeva in macchina 18 chilogrammi di droga, tra eroina e cocaina; la polizia ha notato l'auto, ha trovato il carico e ha arrestato il guidatore.

L'arresto

È accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, quando la polizia stradale ha fermato un cittadino italiano, a bordo di un'auto presa a noleggio.

Insospettiti dal nervosismo dell'uomo, e notando irregolarità sull'auto presa a noleggio, gli agenti della polstrada hanno richiesto l'intervento degli uomini della squadra mobile, i quali all'interno del mezzo hanno rinvenuto i 18 chili di eroina e cocaina. Se venduto al dettaglio, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare circa 500mila euro. Sono così scattate le manette per l'uomo, condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.