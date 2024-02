VENEZIA - Una borsa contenete 3 chilogrammi di eroina, per un valore sul mercato stimato in oltre 100mila euro, è stata trovata dalla Squadra mobile della Questura di Venezia grazie al fiuto di un cane da caccia. La scoperta è avvenuta nella frazione di Dese, quando un cacciatore ha notato un comportamento strano da parte del proprio cane, al rientro da una battuta di caccia. Ha così deciso di avvertire la Polizia. In base alla segnalazione, gli agenti della Mobile si sono subito portati sul posto, dove hanno trovato e sequestrato la borsa che il cane aveva iniziato a fiutare con insistenza. al suo interno sono stati rinvenuti alcuni panetti di eroina, per un totale di 3 chili. La droga è stata immediatamente sequestrata; qualora fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato una somma di olktre 100.000 euro.