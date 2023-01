Mestre. Si appostano vicino la banca, sottraggono il bancomat al nonnino poi rubano il pin e tentano di prelevare al suo posto. Arrestate due donne

VENEZIA - MESTRE - Si appostano vicino la banca poi sottraggono il bancomat al malcapitato, rubano il pin e tentano di prelevare al suo posto. Arrestate due donne. La Polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip con il Tribunale di Venezia. L’attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia e delegata alla Squadra Mobile della Questura, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di due donne straniere per i reati di rapina aggravata, furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti commessi a Venezia-Mestre nei pressi di un istituto bancario a danno di persone anziane.

I fatti

Le due donne avrebbero in un’occasione sottratto con l’inganno la tessera bancomat alla vittima e, dopo averne carpito il pin, tentato di prelevare denaro; in un secondo caso, invece, avrebbero addirittura rapinato la persona offesa per poi darsi alla fuga.

La ricostruzione investigativa, sfruttando le immagini di videosorveglianza ed utilizzando le testimonianze dei cittadini che avevano assistito ai fatti, si è concretizzata nei gravi indizi di colpevolezza a carico delle due donne, che hanno portato all’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Gli investigatri, sfruttando le immagini di videosorveglianza e utilizzando le testimonianze dei cittadini che avevano assistito ai fatti son risalite alle due provvedendo all'arresto.