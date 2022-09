Rapina e furto, arrestati un 24enne e una donna di 52 anni

TREVISO - Due arresti operati dalla Compagnia Carabinieri di Treviso, nelle ultime ore, a carico di altrettanti soggetti destinatari di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Tratto in arresto, in particolare, un 24enne trevigiano che doveva espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di rapina commesso a Treviso nel marzo 2017. Analoga sorte per una 52enne arrestata dai Carabinieri su ordine del Tribunale di Treviso, dovendo espiare la pena di 1 anno per un furto e un tentato furto commessi a Cimadolmo nel 2013 e a San Biagio di Callalta nel 2016. L'arrestato è stato condotto in carcere mentre la donna presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.