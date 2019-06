Mazzette in autostrada, Lino Brentan ottiene uno sconto di pena di 2 anni

di Gianluca Amadori

Tre anni e 4 mesi di reclusione: è la pena complessiva inflitta a Lino Brentan per le due vicende di corruzione e concussione per induzione nelle quali rimase coinvolto tra il 2015 e il 2016. Lo ha stabilito la II sezione penale della Corte d'appello di Venezia, presieduta da Carlo Citterio, la quale ha concesso all'imputato uno sconto di circa due anni di reclusione sull'ammontare delle due singole condanne, riducendo anche la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, quantificata in 2 anni e 8 mesi. In...