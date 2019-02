Deborah, mamma morta nello schianto stava andando a un colloquio di lavoro

di Emanuela Furlan

MEOLO - Il paese si è svegliato ieri mattina sconvolto per il tragico incidente stradale di sabato sera , lungo l'autostrada A4, in cui ha perso la vita una giovane mamma che si era da poco trasferita a Meolo.aveva 45 anni e soltanto dallo scorso dicembre era arrivata qui, assieme alla sua bambina di 9 anni, ospite del fratello Pietro che da tempo abita in paese con la famiglia. Sabato scorso si stava recando a un colloquio di lavoro a San Donà e, non conoscendo bene le strade interne che l'avrebbero condotta fino alla cittadina, aveva preferito prendere l'autostrada. Una scelta che, percorsi pochi chilometri, purtroppo le è stata fatale.