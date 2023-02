VENEZIA - Karen Duthoit, quarantenne francese, è la vincitrice dell'edizione 2023 del concorso della maschera più bella del carnevale di Venezia. A conquistare i cuori della giuria, presieduta dal direttore artistico del carnevale Massimo Checchetto, è stata infatti la sua creazione "Astrostar", composta da centinaia di frammenti di specchi, con un chiaro rimando ai segni zodiacali di "Take Your Time For The Original Signs". Il Martedì Grasso oggi si sposta da Venezia a Roma. La fondazione Alda Fendi celebra il carnevale e la multiculturalità di Venezia con l'esposizione "Vogia de Carnoval": un viaggio multimediale nella seduzione e negli incanti di Venezia, in equilibrio tra pittura antica e innovazione tecnologica.

TERRAFERMA

Tanti gli appuntamenti in varie zone della terraferma. Saranno 10 i carri che sfileranno con oltre 700 figuranti per le vie di Zelarino. Il corteo partirà da via Tito, per poi prendere vita in via Castellana, con il clou davanti alla chiesa di Zelarino, dove ci sarà il palco per la presentazione e la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti. Ad aprire la sfilata, la Banda "Antonio Vivaldi" di Mestre, accompagnata da due gruppi: i bambini della scuola elementare "Villa Medico", che presenteranno "Accendi le emozioni", vestiti da emoticon simpatiche ed emozionanti, mentre il gruppo dell'associazione "Olympia", si farà interprete di "Olympia Gym nel paese delle meraviglie".

Poi sfileranno 10 carri allegorici provenienti dalle province di Venezia e di Treviso, interpreti di vari ed originali temi. Le scuole presenteranno: "La Pecorella Smarrita" e "Una Scuola tra le Nuvole". Intanto Melania Dalla Costa, attrice, sceneggiatrice, e madrina di questo carnevale, ha salutato la kermesse con queste parole.

«Il carnevale di Venezia ha un fascino incredibile, ti sembra di essere in un'altra dimensione, tra maschere barocche e canali pieni di vita. Vivere Venezia è un sogno ad occhi aperti, un'esperienza indescrivibile, con maschere, costumi e feste nella loro massima magnificenza».

A Campalto è tornata la sfilata di due chilometri con tredici carri allegorici, oltre 600 figuranti, bande musicali, majorette e sbandieratori. A salutare il passaggio della sfilata il sindaco Luigi Brugnaro: «Questa di Campalto si è dimostrata ancora una volta la festa dei bambini e delle famiglie. Un successo enorme».

Va infine ricordato che ieri l'assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, ha ricevuto la delegazione del Comune di Fermo, rappresentata dal suo omologo, Nicol Lanzidei, partecipe a San Marco de "I Carnevali della tradizione".