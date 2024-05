I mattoncini diventano arte: la mostra di opere realizzate con i Lego® più grande d’Europa arriva al Centro Le Barche - Mestre

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con CENTRO COMMERCIALE LE BARCHE

Un gioco senza tempo che, da 90 anni, anno dopo anno, continua ad appassionare tutti, grazie al suo potere di stimolare la creatività e l’immaginazione. Oltrepassando barriere culturali e generazionali, i mattoncini Lego hanno conquistato i cuori di bambini e adulti in tutto il mondo, a partire dal 30 aprile, sono i protagonisti al centro Le Barche di Mestre che ospita al 4° piano in oltre 1200mq la straordinaria e imperdibile mostra di opere realizzate con mattoncini Lego®, la più grande mai allestita in Europa, con più di 100 modelli composti da 8 milioni di mattoncini.



Tra costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale e grandi edifici, l’esibizione permette di ammirare vere e proprie opere d’arte in scala 1:1 realizzate con gli iconici LEGO®.



Un'esperienza per tutta la famiglia

Ideata da Brick Show e promossa in collaborazione con Commerz Real Investment, proprietaria del Centro le Barche, l’esposizione “The art of the bricks” permette a grandi e piccini di immergersi in un viaggio incredibile all’interno del fantastico mondo dei mattoncini danesi. La mostra è stata pensata e realizzata con un focus particolare a famiglie con bambini ma non solo, un percorso straordinario che unisce cultura, gioco e creatività. Sono presenti modelli statici ma anche interattivi e aree gioco, studiate appositamente per regalare in tutta sicurezza attimi di relax e svago ai visitatori più piccoli.



A tal proposito, il progetto vede gli organizzatori porre particolare attenzione anche alla realizzazione di uno spazio ludico-didattico, il “fun park” per visitatori di ogni età. In questa area è possibile mettere alla prova le proprie abilità e, utilizzando i mattoncini a disposizione, creare in prima persona personaggi e ambientazioni. Nel “fun park” l'età non conta: sarà presente, infatti, anche una zona DUPLO® pensata appositamente per i piccolissimi.



Oltre 100 modelli esposti

Visitando i 1.200 mq di esposizione, il pubblico può ammirare oltre 100 opere, tra sculture e ricostruzioni architettoniche riprodotte utilizzando esclusivamente milioni di mattoncini.

Tra le realizzazioni presenti spicca sicuramente il più grande modello del Titanic del mondo, costruito in scala 1:25 utilizzando oltre 500.000 mattoncini, lungo 11 metri e alto quasi 3, con interni vivi e dettagliatissimi: i visitatori, oltre ad ammirare la forma della nave, avranno anche la possibilità di guardare all’interno e vedere la vita che si svolge sulla stessa.

E ancora, la facciata del Duomo di Milano e un’intera area dedicata all’universo di Star Wars. Sono esposte, inoltre, straordinarie statue come quella di Thor a grandezza naturale realizzata con 120.000 pezzi e fantastiche opere d’autore ammirabili da vicino che rappresentano creatività ma anche dedizione e pazienza.



Tra le sale trova spazio un’area dedicata al corpo umano per un’insolita lezione di anatomia: i visitatori potranno vedere da vicino lo scheletro e gli organi del corpo umano. Magica l’area dedicata al mondo delle fiabe, piena di colori e gioia in cui ammirare spettacolari modelli, tra cui il villaggio dei Puffi, i fantastici e impressionanti castelli Disney®, i modelli ispirati a Lo Hobbit™, il Signore degli Anelli™ e Harry Potter™.



Un omaggio alla città di Venezia e uno ai visitatori

Un ruolo speciale e di rilievo all’interno della mostra di Mestre è sicuramente quello ricoperto da “Venice Postcard", l’opera realizzata appositamente per l’evento e che racchiude al suo interno i simboli rappresentativi della città di Venezia. Dalla gondola sul Canal Grande, il Leone simbolo della città, il Ponte di Rialto e una Piazza San Marco perfetta in ogni dettaglio, con il suo bellissimo campanile e la basilica di San Marco.



Per stupire i visitatori è stata creata una combo speciale: acquistando il biglietto per la mostra dei mattoncini LEGO®, si riceverà uno sconto del 50% sull’ingresso alla 3D Trick Gallery. Un’esposizione che trasporterà tutti in scenari insoliti, astratti e quasi irreali offrendo l’opportunità di scattare foto uniche e indimenticabili.



Per maggiori informazioni, per conoscere gli orari e per acquistare i biglietti è possibile visitare i siti: https://www.centrolebarche.com/eventi/ e https://mostramattoncini.it/venezia/.