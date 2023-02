Carnevale a Venezia, l'edizione dei record dopo la pandemia: «Picco di 100mila visitatori in un giorno»

VENEZIA - Edizione da record a Venezia per il primo Carnevale post-Covid che chiude oggi tra carri, maschere e tanta tradizione. In laguna si chiude con le sfilate di Burano e quella di Zelarino con 700 figuranti. Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, a piazza San Marco sarà presentata la Maria dell'edizione 2023 eletta tra le 12 Marie del Carnevale nelle sale apollinee della Fenice. Si tratta di giovani veneziane tra i 18 e 28 anni scelte in base alle loro attività, interessi e passioni. Alle 15 sempre in piazza San Marco sfileranno 15 abiti tradizionali cinesi, realizzati con la seta cinese.



Dopo il record dei 100mila visitatori sabato e degli 85mila domenica, il Carnevale si avvia alla chiusura battendo ogni precedente numero: il picco nella giornata di lunedì è stato di oltre 60mila persone, altrettante ne sono previste oggi. Quest'anno è stato scelto il Carnevale diffuso per evitare ingorghi ed eccessivi assembramenti e toccherà i campi Santa Margherita, San Giacomo, San Geremia, dei Gesuiti, Santo Stefano, Santa Maria Formosa, San Cassiano, Esedra Castello. E anche Pellestrina, Burano e piazzetta Lepanto al Lido si riempiranno di colori, di maghi, di bolle di sapone, di clown e acrobazie di ogni genere. Il Closing Party «La sola dello zodiaco» farà ballare l'Arsenale, con la partecipazione di tutti i deejay delle più note località europee.

Non solo musica ma anche il teatro è protagonista, con gli spettacoli itineranti della rassegna « Venezia, ovvero l'arte della commedia», curata dalla Compagnia Pantakin. L'Ateneo Veneto ospita la conferenza-spettacolo «Breve e incredibile storia del Carnevale di Venezia», della compagnia della Calza «I Antichi» in costume d'epoca. Teatro-canzone anche al Teatro a l'Avogaria con il gruppo Emincanto che porterà sul palco la tradizione locale trasformata in performance.

I TRASPORTI

Durante i due fine settimana di Carnevale sono state oltre 150mila le persone che hanno scelto di raggiungere Venezia con i treni del trasporto regionale di Trenitalia (capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane). In particolare, 66 mila persone hanno viaggiato tra l'11 e il 12 febbraio e circa 90 mila tra il 18 e il 19 febbraio. In aggiunta alla normale offerta, Trenitalia ha organizzato 52 corse straordinarie, la maggior parte delle quali effettuate con i nuovi treni Rock e doppie composizioni Pop, per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine delle manifestazioni per il Carnevale del capoluogo veneto. Una soluzione che ha permesso a turisti e veneti di raggiungere e ripartire con ordine e senza alcuna criticità da Venezia in direzione di Mestre, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Trieste e Udine riducendo emissioni di CO2, congestioni stradali e, di conseguenza, l'incidentalità. Oltre 170 persone del Gruppo FS hanno lavorato per assicurare la riuscita dell'evento e nella stazione di Venezia Santa Lucia è stato incrementato il servizio di customer care di Trenitalia per offrire accoglienza, informazioni e assistenza ai passeggeri, coadiuvati anche dai volontari della Protezione Civile dell'Arma dei Carabinieri.