VENEZIA - Al via i preparativi a Malamocco per provare a battere un record del mondo cucinare al forno 20 mila cozze gratinate. Le date da segnare sul calendario sono due: venerdì 21 luglio, quando si vivrà la serata dal titolo “Aspettando il record”, poi il giorno seguente, sabato 22, momento clou quando tutto sarà concentrato per battere il record. Due giorni di festa, aggregazione e socialità: con la presenza anche di un giudice ufficiale, che in questo caso sarà Lorenzo Veltri, personaggio televisivo del team di Gerry Scotti, incaricato da Londra di contare, una ad una, le cozze, certificando, in caso di esito positivo, l’avvenuto record del mondo.

IL TENTATIVO

Mai nessuno ci ha provato in passato, e mai prima di questo tentativo, su tutto il territorio del Comune, era stato provato un tentativo del mondo di qualsiasi genere che dovrà essere poi certificato dalla Guinness World Record di Londra. Servono però 400 volontari che si rendano disponibili a partecipare a questa grande sfida, facendosi carico di gratinare a casa una teglia con 50 “peoci” già cotti. Ciascuna teglia andrà ritirata nella sede del gruppo Bevanda, gratinata a domicilio e portata di nuovo a Malamocco. Il tentativo di record, promosso dal gruppo Bevanda, vuole essere un’avventura che coinvolga non solo l’antico borgo di Malamocco, ma l’intero territorio di Lido e Pellestrina. Per coinvolgere la cittadinanza l’altro giorno è stata convocata una riunione a Palazzo Pretorio di Malamocco.

Il Gruppo Bevanda ha spiegato a tutti in cosa consiste l’impresa: ad aprire la riunione l’avvocato Andrea Bodi, consigliere dell’associazione, che ha raccontato come si voglia coinvolgere tutto il territorio, poi c’è stato l’intervento dell’assessore lidense, Michele Zuin, infine il vicepresidente vicario Cristiano Capponi si è soffermato sugli aspetti tecnici. Hanno partecipato ben una ventina di associazioni, che hanno posto domande, dimostrando grande curiosità, interesse e attenzione al tema. Tra le associazioni erano presenti la Proloco del Lido e Pellestrina, il nucleo di Protezione civile del Lido, “Isole in rete”, associazioni, sportive, culturali e molte altre. Per partecipare al tentativo di record non è necessario far parte di un’associazione, l’adesione è a tutolo personale e deve essere comunicata contattando il Gruppo Bevanda Malamocco. I 400 volontari riceveranno ognuno la medaglia di partecipazione a questo tentativo di record. Le ventimila cozze saranno poi offerte gratuitamente e non potranno, in alcun modo, essere vendute.

Le cozze saranno donate dall’azienda locale “Mitilla”. Dell’organizzazione fa parte anche il comitato promotore della Festa del Peocio che tornerà agli Alberoni a fine agosto. Chi volesse d offrire la propria disponibilità per concorrere al record del mondo può telefonare al numero 3491744131, scrivere una mail a info@gruppobevandamalamocco.it, oppure consultare il sito internet www.gruppobevandamalamocco.it .