VENEZIA - «Ventimila cozze gratinate al forno»: sì avete letto bene, proprio ventimila. Non una di meno, forse qualcuna in più. È questo il record del mondo che tutta Malamocco, il borgo eletto da Hugo Pratt come dimora del cuore, cercherà di battere sabato 22 luglio 2023, tra circa sei mesi. Ma la preparazione alla sfida è già cominciata perché l’associazione Gruppo Bevanda Malamocco, presieduta da Sandro Bertapelle, che ha accettato questa sfida ha firmato martedì il contratto con la “Guinness Word Records” di Londra. Se record sarà, esso sarà certificato ufficialmente a livello internazionale e riconosciuto in tutto il mondo. E per attestarlo arriverà a Malamocco un giudice ufficiale da Londra che controllerà nei minimi dettagli, pesature e caratteristiche dei pregiati “peoci”, per dirla in veneziano.

Le cozze saranno preparate sul posto e poi portate in una tavolata lunga 200 metri, tutta imbandita, che attraverserà Rio Terà di Malamocco. Sarà coinvolta tutta la cittadinanza e i residenti del borgo che dovranno preparare nella sede del Gruppo Bevanda 400 teglie, ognuna delle quali con 50 cozze gratinate. A fornire le cozze sarà “Mitilla” di Lorenzo Busetto. I peoci saranno poi offerti gratuitamente alla cittadinanza. Si tratta del primo record in questo ambito davvero originale, in un contesto unico tra mare e laguna. Da fine gennaio, nella sede del Gruppo Bevanda partiranno le riunioni tra chi concorrerà a questo tentativo di record. È chiaro, infatti, che quel giorno tutto dovrà filare alla perfezione e all’ora prefissata arrivare a tavola ventimila cozze gratinate. Sicuramente per Malamocco, qualche giorno dopo la Festa di Madonna di Marina, sarà una delle serate più attese.

Un’occasione per stare in compagnia, divertirsi e provare ad entrare nella storia dei primati di ogni tempo.«Come associazione - spiega il vicepresidente vicario Cristiano Capponi che da un paio d’anni lavora a questa iniziativa finalmente perfezionata con l’iscrizione a Londra - vogliamo coinvolgere le persone del borgo. Ci saranno 400 volontari che prepareranno ognuno una teglia con 50 cozze gratinate, in modo da raggiungere la quota record di 20000. Fulcro dei preparativi sarà la nostra sede dove le teglie saranno perfezionate, in modo da essere tutte omogenee. Quanto cucinato sarà poi offerto gratuitamente, perchè questo è uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla Guinness di Londra. Non si vende nulla, pena la decadenza del record stesso. Inoltre andrà fatta attenzione ai minimi dettagli, perchè le richieste di Londra sono molto specifiche e puntuali». All’esito dei giudici, seguirà certamente un brindisi collettivo all’estate.