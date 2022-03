Zaia in diretta: «Pronto in Veneto un piano nucleare». Dai veneti 2592 case per i profughi ucraini. A tutti gli arrivati tampone e tessera sanitaria

VENEZIA - Luca Zaia torna in diretta oggi, 10 marzo 2022, per gli ultimi aggiornamenti su Covid e soprattutto sull'arrivo dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

BOLLETTINO

Torna ad alzarsi la curva dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 4.613 (ieri erano 3.982), mentre le vittime sono state 7. L'indice Rt resta però però sotto l'1, a 0,90. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.367.495, quello dei decessi 13.944. I soggetti positivi in isolamento tornano a crescere, 49.924 (+790). Report meno negativo arrivano dagli ospedali, dove sono 833 (-51) i malati ricoverati in area medica, e 71 (+4) quelli in terapia intensiva. Resta su numeri molto bassi la campagna vaccinale; solo 3.340 le somministrazioni effettuate ieri, delle quali appena 125 prime dosi.

FASE ENDEMICA

«Speriamo che il 31 marzo si chiuda anche tutta la partita delle restrizioni oltre che dello stato emergenziale - dice Zaia - Il New York Times scrive oggi che in California si è passati dalla fase pandemica a quella endemica. ll virus c'è ma dobbiamo cominciare a pensare alla fase endemica e non più pandemica, il virus lo abbiamo a fianco, basta stare attenti».

PROFUGHI

Sono arrivati in Veneto 2.500 profughi ucraini. I tamponi effettuati sui profughi sono stati 2.306 di cui 47 positivi pari al 2%. La provincia che ne ha accolti di più è Treviso con 780, seguono Venezia, 450, e Vicenza, 430. «Ai profughi - dice Zaia - verranno date tessere sanitarie provvisorie per poter usufruire della sanità pubblica».

NUOVE ORDINANZE

Pronte due nuove ordinanze che prevedono di fare i tamponi a tutti coloro che arrivano dall'Ucraina: ci saranno presidi sanitari in aereoporti e stazioni e verrà offerto ai profughi il vaccino in forma volontaria. Ci saranno hub dedicati a questo. «Chi entra sa che ha copertura sanitaria - ha spiegato -, sono state rilasciate 862 tessere provvisorie delle quali oltre il 40% sono a minori».

ALLOGGI

I veneti hanno messo a disposizione 2.592 casei per un totale di 5.600 posti letti. Nel conto corrente attivato dalla Regione Veneto per l'emergenza ucraina sono stati raccolti 291.000 euro.

PIANO NUCLEARE

«Abbiamo pronto anche il Piano Nucleare - duice Zaia - e cerchiamo di superare la storia della pastiglia di Iodio. Abbiamo le centraline che tutti i giorni rilevano le radiazioni. Chiediamo che lo iodio, sottoforma di pastiglia, che da noi è un farmaco diventi un'integratore e venga distribuito a tutti. Se ci fosse un allarme nucleare daremo noi l'indicazione di assumere le pastiglie. I paesi che hanno le centrali nucleari hanno già la disponibilità delle pastiglie di iodio».