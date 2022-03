Bombe su ospedali pediatrici in Ucraina, l'immunologa Viola chiama tutti in piazza: «Diciamo no a questi atti brutali»

PADOVA - «I recenti bombardamenti agli ospedali pediatrici in Ucraina sono un atto brutale di fronte al quale è impossibile restare in silenzio. Se questo è vero per ogni persona che abbia un minimo di sensibilità, lo è ancora di più per chi come noi dedica la propria vita professionale alla ricerca pediatrica. Sono certa di farmi portavoce anche del vostro urlo di dolore invitandovi a partecipare ad una manifestazione per chiedere che i bombardamenti si fermino».

L'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, scende in piazza contro la guerra e lancia via social un appello ad aderire alla mobilitazione: «Domani - annuncia - alle 12 saremo di fronte al Comune di Padova, in silenzio, per dire no alle bombe sui bambini». «L'invito è ovviamente aperto a tutti coloro che vorranno partecipare - scrive su Facebook -. Sono consapevole che è un nulla, una goccia nel mare, ma il silenzio di fronte all'orrore è insostenibile».