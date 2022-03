Contagi, 328 nuovi casi. Ma nessun decesso nelle ultime 24 ore

TRENTO - Il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento riporta 328 nuovi casi di contagio, di cui undici individuati con i tamponi molecolari (su 262 test effettuati) e 317 con gli antigenici (su 3.422 test effettuati). I casi attivi sono complessivamente 2.969.

Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. In ospedale vi sono 47 persone, di cui due in rianimazione. Ieri sono stati registrati tre nuovi ingressi e otto dimissioni. Le classi con sospensione dell'attività didattica in presenza sono due in tutto il territorio provinciale. I vaccini somministrati sono 1.193.284, di cui 425.194 seconde dosi e 318.468 terze dosi.