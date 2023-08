Sala stampa dello stadio Penzo intitolata al giornalista del Gazzettino Luca Miani

VENEZIA - Per trent'anni ha raccontato, con passione e competenza, le vicende del Venezia, i grandi successi (la scalata dalla C2 alla Serie A dell'epopea di Zamparini), così come le rovinose cadute (tre fallimenti in dieci anni), prima di andarsene prematuramente, a soli 62 anni. Per questo, nello stadio che era diventata la sua seconda casa, oggi pomeriggio 26 agosto (ore 16.30) prima di Venezia-Cosenza, verrà ricordato Luca Miani, per decenni cantore del sport veneziano sulle colonne del Gazzettino, con una cerimonia durante la quale verrà scoperta la targa posta all'ingresso della sala stampa del Pier Luigi Penzo, sala che gli verrà così intitolata. Saranno presenti il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Venezia Andrea Tomaello, alcuni consiglieri comunali e di municipalità, oltre ai famigliari, ai colleghi del giornalista, ai rappresentati dell'Ussi (Unione stampa sportiva Italiana) e i dirigenti del Venezia.

L'intitolazione della sala stampa a Miani, veneziano doc (era nato a Santa Croce), scomparso il 23 ottobre 2019, era stata approvata con una delibera dalla Giunta comunale nel luglio di tre anni fa, su proposta del consigliere comunale Paolino D'Anna.

Per tutta una serie di motivi di carattere tecnico organizzativo, oltre al lungo periodo di pandemia a causa del Covid, nelle scorse stagioni non era stato possibile organizzare l'intitolazione, accumulando così un ritardo che oggi viene finalmente colmato.

A Miani è stata anche dedicata la sede dell'Ussi Veneto, di cui è stato consigliere regionale e nazionale, inaugurata nel dicembre del 2021 presso il quartier generale del Coni in via del Gazzato a Mestre: era stato proprio grazie al suo interessamento che l'associazione aveva finalmente potuto trovare ospitalità presso la casa del Comitato olimpico locale.