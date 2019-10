Anche il Penzo ha ricordato Luca Miani prima del "derby" Venezia-Pordenone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche lo stadio Penzo ha ricordato Luca Miani, il giornalista de Il Gazzettino responsabile delle pagine sportive veneziane, scomparso mercoledì scorso all'eta di 59 anni. Ieri sera in occasione della gara del campionato di Serie B tra Venezia e Pordenone, dopo l'ingresso delle due squadre in campo e prima del minuto di silenzio, il direttore generale del Calcio Venezia, in rappresentanza della società lagunare, il capo dell'edizione di Venezia e Mestre del Gazzettinoe Raffaele Rosa in rappresentanza di tutti gli amici e colleghi giornalisti sportivi, hanno deposto due mazzi di fiori sulla postazione della tribuna stampa in cui Luca Miani solitamente lavorava seguendo le partite del Venezia, in quello stadio che per tanti anni è stata in pratica la sua seconda casa.Spirito critico e sagace, ma appassionato e sincero, Miani, che era anche consigliere dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, ha condiviso in questi trent'anni gioie e dolori del calcio lagunare, descrivendone i momenti difficili nelle serie minori fino ai successi nel massimo campionato e così anche il mondo del calcio ha voluto rivolgergli un ultimo sentito applauso. Prima dell'inizio della sfida le squadre hanno inoltre osservato un minuto di silenzio.