Per fare un dispetto ai vicini fa la pipì in giardino, davanti alla loro figlia 13enne

FOSSÒ - La Procura lo accusava diper essersi, restando nudo edi casa.Un sessantaquattrenne di Fossò è stato chiamato a comparire ieri mattina alla Cittadella della giustizia di Venezia, di fronte al giudice per l'udienza preliminare, per una vicenda accaduta un paio di anni fa, denunciata dai genitori della ragazzina, sulla quale ha indagato il sostituto procuratore Patrizia Ciccarese. Il gip ha però derubricato il reato nella meno grave fattispecie di atti osceni e ha dichiarato il non luogo a procedere, in quanto gli atti osceni sono stati depenalizzati recentemente. Nei confronti dell'uomo è stata disposta la trasmissione degli atti al Prefetto, affinché provveda a sanzionarlo in via amministrativa.