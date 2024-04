In casa la centrale dello spaccio: sequestrati 250 grammi di hashish già confezionati in "panetti"

TRIESTE - Continuano le indagini al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti: la Polizia locale ha sequestrato 250 grammi di hashish arrestando un cittadino di origini pakistane.

L'indagine

L’indagine è partita qualche settimana fa a seguito di alcune segnalazioni ricevute da diversi residenti di un comprensorio abitativo nei pressi di via di Giarizzole, i quali avevano notato un anomalo andirivieni di individui nelle aree verdi interne dell’isolato, spazi fruiti da persone anziane e dotate di aree gioco attrezzate per lo svago dei bambini.

Le persone segnalate, che nulla avevano a che fare con le abitazioni presenti in zona, erano tutti riconducibili ad un via vai frequente all’interno in un appartamento di uno di questi stabili. Gli operatori quindi, a seguito delle testimonianze dei cittadini, hanno immediatamente attivato un servizio di osservazione che ha confermato quanto segnalato.

La scoperta

All’interno dell’appartamento in questione vi era un’attività di compravendita di hashish, verificata anche grazie al fermo di un giovane che poco prima aveva acquistato dosi di stupefacente. L’accertamento ha permesso agli agenti di fare irruzione nella residenza di R.B. e la perquisizione ha permesso di rinvenire più di 250 grammi di hashish confezionato in “panette”, bilancini di precisione e denaro contante che si ritiene provenire dell’attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e plurime cessioni ad un minorenne.