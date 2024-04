Spaccia droga nel parco frequentato da bimbi e famiglie: arrestata una 24enne

TRIESTE - Si è conclusa con l'arresto di una 24enne per presunta detenzione di eroina ai fini di spaccio l'indagine avviata lo scorso gennaio. Tutto era partito da una segnalazione circa la presenza sospetta di alcuni adulti nell'area giochi del giardino di piazzale Rosmini: la Polizia locale ha messo subito in atto azioni di osservazione sul campo e pedinamento - focalizzando in breve l'attenzione su una ragazza triestina del 2000 (P.LS.

le iniziali). Successivamente, i numerosi elementi raccolti hanno documentato una possibile fiorente attività di spaccio di eroina nella zona di San Vito, compreso l'approvvigionamento oltre confine.

La donna infatti, si recava in Slovenia anche più volte alla settimana, l'ultima volta mercoledì 3 aprile, quando è stata bloccata dalla Polizia locale: la sua macchina era stata intercettata sulla superstrada da due veicoli civetta che l'avevano seguita e fermata in tutta sicurezza in via D'Alviano per un primo controllo. L'attività è proseguita poi nella caserma San Sebastiano di via Revoltella: opportunamente nascosti, la donna aveva su di sé 25 grammi di eroina, un quantitativo sufficiente a confezionare circa un centinaio di dosi. P.L.S. è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotta alla Casa Circondariale di via Coroneo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: un'ulteriore aggravante è che il teatro del presunto spaccio sia stato un luogo frequentato da bambini, famiglie e minorenni (l'area giochi di piazzale Rosmini).