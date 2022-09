CAVALLINO TREPORTI - Evitare un turismo di massa, impedendo resse e pericolosi incolonnamenti di auto nelle strette strade lagunari. Ritorna in vigore da oggi l'ordinanza che limita l'accesso alle auto dirette a Lio Piccolo. L'obiettivo è quello di tutelare l'antico borgo, raggiungibile in bicicletta a piedi sostenendo in questo modo un turismo lento e rispettoso, oltre che a stretto contatto con la natura. Fatte le valutazioni del caso, il Comune da oggi ha riattivato l'ordinanza della Zona tutelata a rilevanza urbanistica a Lio Piccolo e Mesole con l'obiettivo di limitare il traffico nell'area più delicata del territorio, quella che si addentra nella Laguna Nord.

Lio Piccolo, come arrivare in auto

L'ordinanza, attivata nella primavera 2021, sarà operativa di sabato e domenica e nei festivi fino al 30 giugno 2023, con limitazioni all'accesso e alla circolazione dei veicoli a motore dalle 7 alle 18.30. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta degli stessi in tutta l'area antistante il borgo di Lio Piccolo, ad esclusione delle aree regolamentate a disco orario. Saranno esentati dall'ordinanza i residenti (e i loro ospiti), i proprietari delle strutture commerciali e agricoli e i loro fornitori mentre gli ospiti delle attività di pubblico esercizio dovranno prenotare un pass collegandosi nel sito del Comune e al successivo portale dedicato.



Lio Piccolo, parcheggio e trenino



Per consentire gli accessi agli ospiti, da sabato 17 settembre, solo nei fine settimana, per le festività e in occasione degli eventi che si terranno tra settembre ed ottobre, per i quali il Comune sta perfezionando l'organizzazione, sarà attivo il servizio trenino in collaborazione con Atvo, dal parcheggio del cimitero di Treporti con fermata al borgo di Lio Piccolo. «Su Lio Piccolo stiamo sviluppando un percorso volto alla sostenibilità spiega Alberto Ballarin, assessore al Turismo e al recupero dei beni storici e al rispetto dell'ambiente, studiando al contempo gli effetti ambientali e socioeconomici che il turismo ha in questa porzione di territorio. In un luogo così delicato e fragile, la soluzione che finora permette una gestione attenta e consapevole dei flussi è quella della limitazione dell'accesso ai veicoli a motore, privilegiando la mobilità lenta. Il servizio del trenino ci consente di dare un servizio aggiuntivo agli ospiti e ai residenti di Cavallino-Treporti per raggiungere il luogo ma anche per coloro i quali vorranno partecipare agli eventi in programma a Lio Piccolo, come la festa della Giuggiola di domenica 18 settembre e gli aperitivi archeologici di ottobre in occasione degli scavi alla ricerca della Villa Romana».