MESTRE - Aspettava i fenicotteri, si è trovato davanti un branco di daini. È l’insolito incontro di un foto-naturalista, Alessandro Sartori, che ieri mattina, durante un appostamento in laguna Nord, fra Tessera e Lio Piccolo dove sono soliti sostare i fenicotteri rosa, ha potuto osservare e filmare un branco di daini che scorazzava liberamente fra i bassi fondali. Uno spettacolo decisamente inusuale, che si è rapidamente diffuso attraverso i social media, ma non straordinario: da tempo infatti è stata segnalata la calata in pianura di mammiferi - probabilmente in cerca di cibo - che abitualmente popolano le zone montane e collinari della regione. Lo scorso giugno, come si ricorderà, era stato catturato e successivamente liberato nella laguna della Brussa, nei pressi di Caorle, un capriolo che era arrivato nell’isola di San Lazzaro, davanti al Lido.