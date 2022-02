CAVALLINO TREPORTI - Traffico bloccato nei weekend, confermata l’ordinanza che vieta il transito dei mezzi a motore verso l’antico borgo di Lio Piccolo. Dopo la sperimentazione dello scorso, il Comune ha deciso di attuare anche per quest’anno la Zona tutelata a rilevanza urbanistica, che limita l’accesso alla circolazione dei veicoli a motore, nelle giornate di sabato e domenica, nonché nei giorni festivi, nel periodo compreso dal primo settembre al 30 giugno, dalle ore 7 alle 18.30.

Il provvedimento servirà dunque a regolamentare gli accessi nell’antico borgo nei periodi di bassa stagione, evitando assembramenti e resse come accaduto in passato, addirittura con il piazzale di Lio Piccolo trasformato in una grande parcheggio e auto incolonnate nella stretta stradina lagunare. In questo modo si cercherà dunque di tutelare il delicato ambiente di questa zona, già visitata in questi giorni dai primi turisti, compresi alcuni ospiti stranieri arrivati appositamente nel litorale per abbinare la visita a Venezia e al litorale. Nei giorni di traffico bloccato, ad essere consentito sarà comunque l’accesso in auto ai clienti degli agriturismi della zona che esibiranno la prenotazione. Tutti gli altri, invece, potranno accedere in bicicletta, a piedi oppure attraverso il servizio navetta garantito dal Comune.



«L’impegno – spiega l’assessore alla Cultura Alberto Ballarin - è quello di disincentivare il più possibile l’uso dei mezzi a motore a favore della mobilità sostenibile. Durante l’estate residenti ed ospiti, raggiungono il Borgo favorendo l’uso della bicicletta. Nel periodo di bassa stagione, invece, dobbiamo continuare a lavorare per ottimizzare la soluzione adottata in via sperimentale lo scorso autunno, come quella del trenino».

L’obiettivo è stato ribadito durante l’incontro con le associazioni di categoria al “Tavolo di Lio Piccolo”. L’assessore, durante l’incontro, ha fatto riferimento anche alle segnalazioni avvenute nell’ultimo periodo legate al transito delle biciclette, e di altri mezzi, lungo gli argini dei canali.

«Stiamo lavorando con un occhio attento verso l’ambiente – prosegue Ballarin - Con sindaco ed assessori, assieme agli uffici, puntiamo ad una soluzione che dia una gestione ottimale degli accessi che però eviti gli afflussi di bici negli argini».



Per quanto riguarda il masterplan e il recupero degli edifici storici, infine, l’assessore ha spiegato che nei mesi scorsi sono state fatte le rilevazioni termostatiche per l’analisi delle condizioni degli edifici e che è iniziato il dialogo per avviare la collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, al fine di portare a compimento il progetto per il quale il Comune intende investire nei prossimi anni oltre 5 milioni di euro.

«Abbiamo incontrato l’architetto Federica Romaro – conclude l’assessore alla Cultura - per un sopralluogo e spiegare gli obiettivi, le finalità e le criticità dei nostri luoghi in merito alla progettualità che intendiamo perseguire. Con la Soprintendenza abbiamo in essere già delle collaborazioni come quella degli scavi archeologici. Oggi è fondamentale guardare il Borgo con una visione più ampia rispetto alla sostenibilità del luogo».