Venezia Lido. Paura a Carnevale. In scooter, viene travolto da un ramo gigante: resta sotto choc

VENEZIA LIDO - Un sabato di carnevale che, purtroppo, suo malgrado, un lidense ricorderà a lungo. Tanta paura e uno scampato pericolo. È stato colpito, mentre era in sella al suo scooter in corsa, da un grosso ramo caduto da un albero in lungomare Marconi al Lido.

L'incidente si è verificato ieri mattina verso le 2 circa, nella notte tra sabato e domenica. L'uomo stava rientrando a casa quando si è verificato l'imprevedibile. Sicuramente l'utilizzo del casco che lo scooterista indossava correttamente lo ha salvato da guai ben peggiori. Da una parte per lui la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato, dall'altra però una grande fortuna perché l'episodio non ha portato gravi conseguenze e quindi tutti hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Il sinistro si è verificato in lungomare Marconi nel tratto che si trova tra l'ingresso dello stabilimento balneare delle Quattro Fontane e l'entrata della spiaggia del Consorzio Alberghi. Proprio in questa zona, in queste settimane, sono in corso interventi diffusi di manutenzione del verde pubblico e di potatura di alcuni alberi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo è stato colpito da un ramo. Poteva essere una tragedia, vista anche l'ora tarda e la zona semideserta.

I SOCCORSI

Invece i soccorsi sono stati tempestivi. L'uomo ovviamente sotto choc è stato subito soccorso. Inizialmente lo scooterista non riusciva a capire da cosa fosse stato colpito in modo così violento, visto anche che il mezzo era in corsa. Sul posto è arrivata la pattuglia della polizia locale ed è giunta l'autoambulanza. L'uomo ferito, dopo le prime cure del caso, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale civile per ulteriori accertamenti che escludessero complicazioni dopo la botta in testa ricevuta. Gli esami hanno confermato il primo quadro confortante. E infatti già nelle prime ore di ieri mattina, dopo un periodo di osservazione sanitaria, l'uomo è stato dimesso e ha potuto fare rientro a casa. Sul posto sono stati effettuati tutti i rilievi di legge. Ieri pomeriggio lo scooter era ancora parcheggiato ordinatamente nel luogo del sinistro. E nella zona sono anche, ben visibili, gli interventi di manutenzione che sono in corso.

LE INDAGINI

Andrà accertato come mai sia avvenuto l'impatto e se questo avrebbe potuto essere evitato, chiarendo anche eventuali responsabilità di terzi, oppure se rientra in una circostanza imponderabile e imprevedibile.

Sarà importante la testimonianza del diretto interessato che, passato il comprensibile choc, racconterà come siano effettivamente andate le cose. Lo scooter, ad una prima verifica, non pare aver riportato gravi danni. L'episodio sarà certamente materia di discussione anche da parte delle assicurazioni per eventuali risarcimenti. Sicuramente, quella della scorsa notte, è stata una disavventura a lieto fine.