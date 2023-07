VENEZIA - Profondo cordoglio ha destato al Lido, sua terra natia, la notizia della morte, a 62 anni, della dottoressa Rebecca Bragadin, medico veterinario, fondatrice e presidente dell'associazione nazionale donne medico veterinarie italiane, nata nel 2019, per promuovere le pari opportunità e la tutela delle donne medico veterinarie italiane. Addio a una veneziana coraggiosa, con un grande amore verso gli animali e una passione immensa per il suo lavoro, che interpretava con un ligio senso del dovere. Fino a pochi mesi prima di morire è rimasta nel suo studio e ambulatorio veterinario "Fossolo" a Bologna, già fisicamente provata, per dare cura e assistenza agli animali che avevano bisogno della sua competenza. Per Rebecca quella del veterinario era una "missione".

Addio Rebecca

Al Lido ha trascorso la giovinezza, conseguendo il diploma di maturità all'istituto "Algarotti". Fin da piccola però dimostrava un grande cuore verso gli animali e ha intrapreso la facoltà di Veterinaria a Bologna dove si è laureata. Ha quindi deciso di rimanere a lavorare tra le Due Torri, prendendo residenza nel capoluogo emiliano e aprendo un ambulatorio che è diventato un importante punto di riferimento. Tornava spesso al Lido, specialmente durante l'estate, per lunghe passeggiate al mare con la sua adorata cagnolina Chicca per rivedere i vecchi amici e il fratello Andrea, che le è sempre rimasto vicino. Le altre passioni erano i viaggi e la lettura. È riuscita a girare e conoscere il mondo. E proprio in uno di questi viaggi in Siria, distrutta dal terremoto, conobbe una famiglia siriana che a causa del disastro sismico aveva perso tutto. Lei non si perse d'animo e scelse di sostenerla economicamente.

Tantissime le testimonianze di affetto e stima arrivate in queste ore da colleghi e colleghe, amici. «Ci sono donne e Donne è il ricordo della collega veneziana dottoressa Federica Bubini Regini - Tu hai condotto la tua vita portando sempre avanti con fermezza le tue convinzioni, a testa bassa, mettendoci la faccia e l'impegno sempre. Una guerriera fino alla fine, ora trova la pace che troppo spesso ti è stata negata su questa terra. Ciao Reby buon viaggio». I funerali di Rebecca Bragadin si sono tenuti ieri mattina a Bologna in forma laica. Le ceneri torneranno al Lido per "riposare" accanto ai genitori.